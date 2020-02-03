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Дело об убийстве Шеремета. Суд оставил под арестом детского хирурга Кузьменко

Защита волонтера и медика Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил ее под стражей.

Следствие подозревает, что Кузьменко (на фото) подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета
Следствие подозревает, что Кузьменко (на фото) подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева 3 февраля оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко без права внесения залога, об этом сообщает агентство "Українськi новини".

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании.

Ее адвокат Тарас Беспалый просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он отметил, что ночной домашний арест удовлетворил бы и потребности подозреваемой, и требования стороны обвинения.

У подозреваемой запланирован ряд сложных операций, с которыми, по словам адвоката, может справится только такой высококвалифицированный врач, как она. Кроме того, у Кузьменко есть сын-школьник.

Судья Ирина Григоренко разрешила вызвать двух свидетелей защиты, пишет проект "Ґрати". Так, мать Кузьменко Ирина Калинкина утверждала, что в ночь на 19 июля 2016 года вместе со своим мужем и сыном Юлии прилетела из Турции. Кузьменко, по словам свидетельницы, встретила их в аэропорту Борисполь и следующие два дня провела дома с сыном.

Дмитрий Кузьменко, бывший муж подозреваемой, с которым она развелась в 2018 году, утверждал, что Юлия поехала с ним в аэропорт встречать сына и родителей, затем вернулась домой, где и оставалась с ребенком.

Прокурор Сергей Зузак настаивал, что, по данным геолокации, 19 июля 2016 года телефон Кузьменко находился в районе площади Льва Толстого – в нескольких кварталах от дома, где была припаркована машина журналиста Шеремета.

В итоге судья отказалась удовлетворять ходатайство адвокатов о смягчении меры пресечения Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу до 8 февраля).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

28 января стало известно, что следователи по делу Шеремета хотят продлить сроки досудебного расследования на четыре месяца – до июня 2020 года.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Печерский суд, домашний арест, Юлия Кузьменко, Сергей Зузак
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