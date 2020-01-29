Убийство Шеремета. Следователи попросят продлить срок досудебного расследования

Срок досудебного расследования производства об убийстве журналиста Павла Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, заявил прокурор по делу Сергей Зузак.

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета попросят Офис генерального прокурора Украины продлить срок досудебного расследования уголовного производства, заявил 28 января "Громадському" прокурор Сергей Зузак.

По его словам, сроки хотят продлить еще на четыре месяца – до июня 2020 года. Соответствующий документ вручили для ознакомления троим подозреваемым по делу и их адвокатам.

"Они могут подать возражения в течение пяти дней, которые вместе с ходатайством должны быть представлены первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", – сказал Зузак.

Срок предварительного расследования по делу об убийстве Шеремета истекает 12 февраля.

"Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе эксперименты, допросы и т.д.", – заявил прокурор.

Адвокат подозреваемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко Владислав Добош сказал "Громадському", что возражает против продления сроков, он подал соответствующий документ.

"Продление до шести месяцев незаконно, противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. Следователем не обоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", – отметил адвокат.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января 2020 года в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.