Фигуранта дела об убийстве Шеремета Инну Грищенко отпустили под домашний арест

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в деле о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области и фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инне Грищенко. Женщина будет находиться под домашним арестом до 24 февраля.

Женщина находилась под арестом с ноября 2019 года Фото: Інна Грищенко / Facebook

Подозреваемую в деле о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инну Грищенко (Пума) суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука.

Такое решение Киевский апелляционный суд принял сегодня. Таким образом он отменил решение Печерского райсуда Киев о продлении ареста Грищенко.

Женщина будет находиться под домашним арестом до 24 февраля.

"Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений", – подчеркнул Ковальчук.

Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под арестом.

9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.