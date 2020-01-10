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ПОЛИТИКА

Умер бизнесмен, в покушении на которого подозревают фигурантов дела Шеремета супругов Грищенко

Полиция не зафиксировала следов насильственной смерти косовского бизнесмена Михаила Чекурака. На него, по версии следствия, в 2018 году покушались ветераны антитеррористической операции на Донбассе, супруги Инна и Владислав Грищенко. Они также фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шемерета, но о подозрении им не сообщали.

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Супруги Грищенко в деле об убийстве Шеремета фигурируют как "лица, владеющие информацией"
Супруги Грищенко в деле об убийстве Шеремета фигурируют как "лица, владеющие информацией"
Фото: Інна Грищенко / Facebook

В городе Косов Ивано-Франковской области умер бизнесмен Михаил Чекурак, в покушении на которого подозревают ветеранов антитеррористической операции на Донбссе Инну и Владислава Грищенко. Информацию проекту "Ґрати" 10 января подтвердили в Нацполиции Украины.

Причину смерти в полиции не сообщили. По информации правоохранителей, он внезапно умер у себя дома вечером. Следов насильственной гибели полиция не зафиксировала.

Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Они находятся под арестом.

9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Теги: Ивано-Франковская область, Владислав Грищенко, Инна Грищенко, Михаил Чекурак
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