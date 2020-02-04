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Убийство Шеремета. Офис генпрокурора продлил срок расследования на срок до 4 месяцев

Досудебное расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета продлили из-за незавершенных экспертиз и следственных действий.

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Срок расследования убийства Шеремета продлили для проведения экспертиз и следственных действий
Срок расследования убийства Шеремета продлили для проведения экспертиз и следственных действий
Фото: EPA

Заместитель генерального прокурора продлил досудебное расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета на срок до четырех месяцев. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как говорится в сообщении, продление срока расследование необходимо для проведения дополнительных следственных (розыскных) действий по установлению всех обстоятельств преступления, а также для проверки аргументов, выдвинутых защитой подозреваемых.

Назначенные экспертизы и следственные действий не завершены из-за сложности уголовного производства. Кроме того, следствию необходимо провести ряд экспертиз, допросов, выемок и исследований документов, отметили в пресс-службе генпрокурора.

3 февраля прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак сообщил "Громадському", что срок досудебного следствия продлили до апреля 2020 года.

Согласно законодательству, предварительное следствие должно быть окончено не позже двух месяцев с дня сообщения подозрения в преступлении, но этот строк можно продлить.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: убийство, Павел Шеремет, следствие, Офис генпрокурора
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