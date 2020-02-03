"Пусть Юля и Андрей расскажут, кто их надоумил мочкануть русского агента Шеремета". Опубликована переписка, которую, возможно, вел спикер МВД

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко считает, что подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко "втянули в мокрое", это следует из его переписки с бывшим пресс-секретарем полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василисой Мазурчук. Шевченко не подтвердил достоверность переписки.

Бывший пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук 1 февраля опубликовала в Facebook переписку, вероятно, с пресс-секретарем Министерства внутренних дел Украины Артемом Шевченко, в которой тот называл погибшего журналиста Павла Шеремета российским агентом.

Фрагменты переписки датированы осенью 2019 года и зимой 2020-го.

Обращаясь к Мазурчук, Шевченко написал: "Ваши друзья опера-контрики (вероятно, имеются в виду офицеры СБУ. – "ГОРДОН") накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать – какого черта? Сами бы свое черное и расследовали бы – переквалифицировали на 258-ю [статью], теракт, и вперед. Так нет же, пусть менты мучаются и получают от журналистов п...здюлей за нераскрытое дело Шеремета".

Мазурчук упрекнула полицию в обнародовании ее разговора с подозреваемой по делу Шеремета, детским хирургом и волонтером Юлией Кузьменко, в которой якобы последняя высказывала радикальные взгляды.

Шевченко ответил, что к Мазурчук претензий нет, а разговор характеризует Кузьменко как личность.

"Пусть Юля и Андрей (второй подозреваемый в закладке взрывчатки под машину Шеремета, музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко. – "ГОРДОН") честно все расскажут, кто их надоумил и под каким соусом мочкануть этого русского агента Шеремета, будь он неладен, – и все. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут работать", – заявил спикер МВД.

Мазурчук в комментарии пояснила, что разместила фрагменты разговора, поскольку убеждена, что МВД "сливало" ее личную переписку экс-замглавы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову.

В комментарии "Громадському" она подтвердила, что лично общалась в интернете с Шевченко и уверена в том, что именно он ей отвечал.

Официальный представитель МВД в комментарии заявил, что не понимает, о чем идет речь.

"Это какой-то слайд с какими-то буквами – я не знаю, что это за изображение", – сказал Шевченко "Громадському", добавив, что в интернете распространяют много недостоверной информации.

"Украинская правда" напоминает, что между Шевченко и Шереметом существовала личная неприязнь, связанная со сменой собственника телеканала ТВі в 2013 году.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.