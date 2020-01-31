Дело Шеремета. В полиции опровергли слова знакомого Антоненко о его алиби

Знакомый фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко признал, что ошибся, публично объявив об алиби Антоненко, сообщили в Нацполиции. Правоохранители отметили, что к ответственности за дачу ложных показаний его не привлекут.

Знакомый музыканта Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сказал неправду об алиби Антоненко. Об этом 31 января заявили в Национальной полиции Украины.

"В ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве. Мы будем решительно выявлять такие факты и давать о них правдивую информацию обществу. В частности, 13 декабря 2019 года в прямом эфире одного из телеканалов один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Павла Шеремета господин Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что проверили его информацию о том, что Антоненко был в поселке Ворзель, в 40 километрах от Киева, где они играли на гитаре, пили пиво и ночевали.

"Эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью... В частности, был проверен трафик телефонов этого гражданина, он был вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", – объяснили в Нацполиции.

В ведомстве считают, что слова этого гражданина были "использованы для создания ложного впечатления о том, что полиция и прокуратура выдвигают подозрение заведомо невиновному человеку, который имеет неопровержимое алиби".

"Поскольку его ложное заявление об "алиби" Андрея Антоненко было сделано не во время допроса, а заявлено в СМИ, то он не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины", – подчеркнули правоохранители.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

28 января 2020 года стало известно, что следователи по делу Шеремета хотят продлить сроки досудебного расследования на четыре месяца – до июня 2020 года.