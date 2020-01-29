Убийство Шеремета. Прокуроры потребовали, чтобы следователи проверили аргументы защиты подозреваемых

Процессуальные руководители в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета предоставили полиции письменные указания о проведении дополнительных следственных действий. По этому делу арестованы три человека.

Прокуроры, являющиеся процессуальными руководителями в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, 28 января потребовали, чтобы следователи Национальной полиции тщательно проверили аргументы защиты подозреваемых. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры Офиса генпрокурора... предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (разыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем продвижении производства", – отметили в офисе.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

28 января стало известно, что следователи по делу Шеремета хотят продлить сроки досудебного расследования на четыре месяца – до июня 2020 года.