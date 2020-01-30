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Генпрокурор заявил, что для передачи дела Шеремета в суд не хватает доказательств

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что необходимо собрать дополнительные доказательства.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства Павла Шеремета необходимы дополнительные доказательства
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства Павла Шеремета необходимы дополнительные доказательства
Фото: president.gov.ua

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 30 января.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", — сказал Рябошапка.

Генпрокурор обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

Отвечая на вопрос, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка сказал, что "это наша задача — двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

28 января стало известно, что следователи по делу Шеремета хотят продлить сроки досудебного расследования на четыре месяца – до июня 2020 года.

Теги: Павел Шеремет, ГПУ, Руслан Рябошапка, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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