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Дело Шеремета. Суд продлил меру пресечения Дугарь до 4 апреля

Прокурор просил суд продлить ночной домашний арест для военной медсестры Яны Дугарь, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, аргументируя это тем, что она является женой гражданина Ирака и может сбежать из страны.

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Адвокаты Дугарь заявляли об отводе прокурору и судье, но им отказали
Адвокаты Дугарь заявляли об отводе прокурору и судье, но им отказали
Фото: hromadske.ua

5 февраля Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает "Громадське".

Подозреваемая должна находиться под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Адвокаты Дугарь заявляли об отводе прокурору и судье, но им отказали.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить ночной домашний арест из-за того, что досудебное следствие продлили до апреля 2020 года. Прокурор пояснил, что для объективного расследования необходимо провести следственные действия, получить результаты более десяти экспертиз, проверить доводы адвокатов, допросить свидетелей, провести следственные действия на другой территории и провести действия с другими подозреваемыми по делу.

Прокурор отметил риск побега Дугарь, так как с сентября 2015 года она замужем за гражданином Ирака. Также прокурор утверждал, что есть риски давления на свидетелей, других вероятных фигурантов дела, искажения и уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты утверждали, что подозреваемая не собирается бежать.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: Украина, Павел Шеремет, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Сергей Зузак
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