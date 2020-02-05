Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Фигуранту дела об убийстве Шеремета Владиславу Грищенко продлили арест

Защита фигуранта дел о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области и убийства журналиста Павла Шеремета считает, что Владислава Грищенко держат под стражей, чтобы он оговорил себя.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арест Владислава Грищенко продлили на 60 дней
Арест Владислава Грищенко продлили на 60 дней
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Печерский райсуд Киева продлил арест подозреваемому в деле о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Владиславу Грищенко. Об этом 4 февраля сообщил УНН адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.

"Продолжили меру пресечения на 60 дней", – сказал он.

По словам Ковальчука, суд также продлил на четыре месяца срок предварительного расследования по делу о покушении на бизнесмена.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что адвокат Грищенко заявил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие. Он считает, что содержание под стражей – попытка давления с целью самооговора.

Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто бизнесмена Михаила Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под стражей, женщина – под круглосуточным домашним арестом.

9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении на Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, Виталий Ковальчук, покушение, Печерский суд, Владислав Грищенко, адвокат, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS