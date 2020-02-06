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Зеленский: 9 млн украинцев смогут пользоваться водительскими правами и техпаспортом в смартфоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца зимы 2020 года украинцы должны получить доступ к электронным паспортам.

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Зеленский сказал, что на создание приложения не потратили ни одной гривны из государственного бюджета
Зеленский сказал, что на создание приложения не потратили ни одной гривны из государственного бюджета
Фото: president.gov.ua

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія". Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Сегодня мы представляем мобильное приложение "Дія". Отныне оно доступно в Apple store и Google Play. Теперь 9 млн украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне", – сообщил президент.

Зеленский сказал, что на создание этого приложения не потратили ни одной гривны из государственного бюджета.

"Мы не останавливаемся. До конца зимы украинцы должны получить доступ к электронным паспортам. С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и так далее", – заявил президент.

Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга "еМалятко". Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

"еМалятко" объединяет до 10 государственных услуг, которые нужны при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению сразу в роддоме или вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода в 11 учреждений, как это было раньше. Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета", – сказал Зеленский. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что правительство планирует за ближайшие три года оцифровать "абсолютно все государственные услуги".

"50 услуг, за которыми чаще всего обращаются украинцы, мы оцифруем уже в этом году", – сообщил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/575617369686424/

Теги: интернет, Украина, правительство, смартфон, Владимир Зеленский, украинцы, Алексей Гончарук, приложение Дія
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