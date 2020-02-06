Дело "ПриватБанка". МВФ не согласовал законопроект о запрете возвращать банки-банкроты экс-владельцам – СМИ

Из законопроекта о запрете возвращать экс-владельцам банки-банкроты исчезла норма о том, что для получения компенсации бывшими собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, пишет LIGA.net.

Финансовый комитет Верховной Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возвращать выведенные с рынка банки экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в финкомитете и Национальном банке.

Сообщается, что из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли, в частности, нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков должны рассматриваться только в Верховном суде.

По данным издания, также изменили норму о компенсации: в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.

11 декабря 2019 года Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" его бывшим акционерам, в том числе Игорю Коломойскому.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

"Экономическая правда" 22 ноября написала, что Международный валютный фонд потребовал от Украины ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут Коломойскому.