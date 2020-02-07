В "Слуге народа" считают, что законопроект о земле могут рассматривать больше месяца

По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, парламентарии не могут себе позволить рассматривать законопроект о земле два-три месяца.

В "Слуге народа" считают, что рассмотрение проекта о земле может затянуться Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Депутаты из фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли продлится три – пять пленарных недель. Об этом журналистам в кулуарах Рады сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".

В частности, на вопрос, на сколько может растянуться рассмотрение поправок к земельному законопроекту, Корниенко сказал: "Мы вчера считали, предположительно, от трех до пяти пленарных недель может растянуться".

В то же время депутат добавил, что "мы не можем сейчас в условиях, в которых находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект".

"Мы ведем переговоры с нашими коллегами, стараемся достучаться до их сознания. Но мы вчера увидели, что из фракции "Батьківщина" и из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", в принципе, такая идет технология, каждый депутат зачитывает свое правки... То есть 80 выступлений мы точно должны послушать... И 80 раз господин Сольский (председатель комитета по аграрной и земельной политике. – "ГОРДОН") должен сказать, что правка отклонена", – отметил Корниенко.

Корниенко считает, что на следующей пленарной неделе надо вести дискуссию относительно того, как дальше двигаться по законопроекту.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.