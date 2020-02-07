Трибуну и президиум Верховной Рады перед заседанием заняли нардепы из "Слуги народа"

6 февраля нардепы от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокировали трибуну и президиум Верховной Рады, чтобы не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Сегодня их место заняли нардепы от "Слуги народа".

Сегодня перед заседанием Верховной Рады члены фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" заняли место у трибуны и в президиуме парламента. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Действия были предприняты с целью не допустить блокирования со стороны нардепов из других партий.

Так, в президуме сидели нардепы Елизавета Богуцкая, Сергей Штепа и Евгений Брагарь.

Заседание Рады началось в 10.00, после чего они освободили президиум. Сейчас там проходит час вопросов к правительству.

Сегодня парламент также должен продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Накануне, 6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от "Батьківщини" (лидер партии Юлия Тимошенко восемь часов стояла на месте спикера Дмитрия Разумкова) и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они намеревались не допустить голосования за законопроект.

Рада 6 февраля рассмотрела 184 правки из 4018 к законопроекту о рынке земли.