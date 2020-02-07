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Кучеренко написал заявление в полицию на нардепа Максима Ткаченко после потасовки в Раде

Народный депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил, что готов забрать из полиции заявление в отношении своего коллеги из фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко из-за его хулиганского поведения в Раде только в том случае, если тот извинится с трибуны.

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Кучеренко: Ни Ткаченко, ни никакой другой "слуга" не будет определять, кому быть или не быть депутатом ВР
Кучеренко: Ни Ткаченко, ни никакой другой "слуга" не будет определять, кому быть или не быть депутатом ВР 
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко написал заявление в полицию после того, как его коллега из парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко 6 февраля обматерил его во время заседания Верховной Рады. 

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой облгосадминистрации в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганского поведения. Аналогичное заявление будет передано в комитет по регламенту и депутатской этике", – написал Кучеренко в Facebook 6 февраля.

Он подчеркнул, что готов забрать заявление в случае, если Ткаченко принесет ему извинения с трибуны Верховной Рады.

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще забуду об этом инциденте, ибо я, в конце концов – не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата и мне с головой хватает чем заниматься. В противном случае – гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! Ни Ткаченко, ни никакой другой "слуга" не будет определять, кому быть или не быть депутатом ВР Украины. Это право принадлежит исключительно народу Украины! Запомни-те это, коллеги!" – добавил нардеп.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817799335022293&id=100003767320921

Во время ссоры Ткаченко говорил Кучеренко: "Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте". В ответ тот назвал "слуг" малолетними клоунами. "Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. 

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО "Квартал-Концерт".

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V, VI и IX созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Теги: ВО Батьківщина, полиция, народные депутаты, Алексей Кучеренко, Максим Ткаченко, Слуга народа
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