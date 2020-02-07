Тимошенко объяснила, зачем блокировала кресло Разумкова

Лидер парламентской фракции "Батьківщини" Юлия Тимошенко сказала, что блокировка кресла спикера парламента Дмитрия Разумкова была "символом, что в Верховной Раде все происходит не так, как нужно для национальных интересов Украины".

Тимошенко: Мы намерены и дальше всеми конституционными парламентскими методами препятствовать продаже украинской земли Фото: ba.org.ua

Лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко в комментарии "Радіо Свобода" 7 февраля сказала, что блокирование президиума Верховной Рады 6 февраля было "символом" и подчеркнула, что выступает против продажи земли без референдума.

"Это (блокировка президиума. – "ГОРДОН") был символ того, что страна не может пропустить этот закон, и что в Верховной Раде все происходит не так, как нужно для национальных интересов Украины... Мы намерены и дальше всеми конституционными парламентскими методами препятствовать продаже украинской земли", – сказала политик.

По словам Тимошенко, в случае принятия законопроекта ее команда намерена обращаться в Конституционный Суд.

6 февраля трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.