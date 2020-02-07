Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Арахамия считает, что "Батьківщина" должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не будет обращаться в регламентный комитет парламента по поводу сломанного главой фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко микрофона спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потасовка в Раде произошла 6 февраля
Потасовка в Раде произошла 6 февраля
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко должна возместить стоимость сломанного микрофона спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом он сказал в кулуарах Рады журналистам 7 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Надо экспертизу сделать. Я считаю, что "Батьківщина" должна просто компенсировать это. Ну как можно? Давайте я сейчас скажу: "Мне не нравятся такие законы" и сломаю, например, компьютер, который мне предоставила Верховная Рада. И что тогда, никто не должен платить за это? Она должна возместить. А я считаю, что с моральной точки зрения они должны возместить в десятикратном размере", – сказал Арахамия.

Он сказал, что не будет обращаться по этому вопросу в регламентный комитет.

6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Давид Арахамия, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS