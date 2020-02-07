Арахамия считает, что "Батьківщина" должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не будет обращаться в регламентный комитет парламента по поводу сломанного главой фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко микрофона спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко должна возместить стоимость сломанного микрофона спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом он сказал в кулуарах Рады журналистам 7 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Надо экспертизу сделать. Я считаю, что "Батьківщина" должна просто компенсировать это. Ну как можно? Давайте я сейчас скажу: "Мне не нравятся такие законы" и сломаю, например, компьютер, который мне предоставила Верховная Рада. И что тогда, никто не должен платить за это? Она должна возместить. А я считаю, что с моральной точки зрения они должны возместить в десятикратном размере", – сказал Арахамия.

Он сказал, что не будет обращаться по этому вопросу в регламентный комитет.

6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.