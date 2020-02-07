Арахамия считает, что "Батьківщина" должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко должна возместить стоимость сломанного микрофона спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом он сказал в кулуарах Рады журналистам 7 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Надо экспертизу сделать. Я считаю, что "Батьківщина" должна просто компенсировать это. Ну как можно? Давайте я сейчас скажу: "Мне не нравятся такие законы" и сломаю, например, компьютер, который мне предоставила Верховная Рада. И что тогда, никто не должен платить за это? Она должна возместить. А я считаю, что с моральной точки зрения они должны возместить в десятикратном размере", – сказал Арахамия.
Он сказал, что не будет обращаться по этому вопросу в регламентный комитет.
6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.