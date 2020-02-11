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ЕС предоставит Украине €25 млн помощи на проекты по цифровизации

Помощь, предоставленную Евросоюзом, направят на разработку приложения "Дія", внедрение электронных услуг, электронной идентификации и других проектов, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Премьер заявил, что все госуслуги могут оцифровать в течение трех лет
Премьер заявил, что все госуслуги могут оцифровать в течение трех лет
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Европейский союз подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации. Об этом на брифинге 11 февраля в Киеве сказал премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгейи, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня вице-премьер по вопросам евроинтеграции [Дмитрий Кулеба] и еврокомиссар подписали соглашение о помощи ЕС на €25 млн в цифровизации нашей страны. Это поможет нам реализовать уже озвученные планы в течение трех лет оцифровать все услуги и в текущем году серьезно продвинуться, переведя в онлайн 50 самых популярных услуг.", – сказал Гончарук.

Министерство цифровой трансформации сообщило в Facebook, что эти средства направят на разработку приложения "Дія", внедрение электронных услуг, электронной идентификации и других проектов.

https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/posts/2773198896066695

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат".

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store. 

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".

Теги: Украина, Евросоюз, Алексей Гончарук, Министерство цифровой трансформации, Оливер Варгейи, приложение Дія
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