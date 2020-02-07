Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?

Как загрузить и что нужно, чтобы зарегистрироваться?

Приложение "Дія" доступно в App Store и Google Play. Скачать его можно бесплатно.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно идентифицировать свою личность через технологию BankID. Для этого необходимо подтвердить согласие на передачу информации через интернет-банкинг. Приложение предлагает на выбор 12 банков: "ПриватБанк", Monobank, "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор Банк", "Идея Банк", ПУМБ, "А-Банк", "Банк Альянс", "Південний", "Форвард" и "Восток". Если же вашего банка нет в указанном списке – приложение предлагает "следить за обновлениями".

На странице "Дія" в Facebook предупредили, что из-за большой нагрузки могут возникнуть проблемы с авторизацией.

После авторизации приложение предложит придумать четырехзначный пароль, который будет запрашиваться каждый раз при входе в систему. Если пользователь забудет пароль, то нужно будет заново проходить авторизацию через BankID.

Что может "Дія" сегодня?

В приложении можно оцифровать свои водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). Во время презентации президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эта возможность доступна всем 9 млн украинских водителей.

Скриншот: go.diia.app

Если авторизация прошла успешно, то е-права и е-техпаспорт появятся в приложении автоматически в течение нескольких секунд. Если же приложение выдаст "документ нуждается в верификации", значит, в информационной базе Министерства внутренних дел недостаточно данных для создания цифрового документа. В этом случае нужно воспользоваться онлайн-формой верификации в кабинете водителя по ссылке. Это связанно с тем, что пока оцифровано только 6 из 9 млн водительских удостоверений. В базу не попала часть документов, выданных до 2013 года.

На странице Главного сервисного центра МВД в Facebook предупредили, что из-за большого количества пользователей сайт временно работает с перебоями.

В чем преимущества?

Не нужно носить с собой оригиналы документов. Е-права и е-техпаспорт являются официальными документами. Подтвердить их подлинность правоохранители смогут, сосканировав QR-код в вашем смартфоне камерой телефона или полицейского планшета.

QR-код документа является уникальным временным индикатором (действует только три минуты), который позволяет сверить документы с данными в информационной базе МВД.

Разработчики подчеркивают, что для этого на телефоне должен быть интернет, так как без него приложение не сможет обновить документ и сгенерировать QR-код. В случае отсутствия интернета полицейский сможет провести дополнительную проверку данных в информационной системе МВД. Документы будут доступны в режиме офлайн, но нужно учитывать дату последнего обновления в приложении. Если она устарела, то полицейскому может понадобиться дополнительная проверка данных.

В МВД сообщили, что по состоянию на 6 февраля в базе есть 6 млн е-прав, выданных после 2013 года, а также 5 млн е-техпаспортов. Фото: mvs.gov.ua

В комментарии изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова заверила, что правоохранители готовы работать с этой системой. Она добавила, что с 16 декабря 2019 года проходило тестирование бета-версии приложения.

Во время презентации министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что только в 2019 году было составлено более 300 тыс. административных протоколов из-за того, что водители не имели при себе прав. Общая сумма штрафов за это нарушение составила 140 млн грн.

С е-правами можно путешествовать внутри страны. С помощью е-прав украинцы смогут купить билеты на поезда или самолеты, а также бронировать гостиницы.

В "Укрзалізниці" подтвердили, что с 6 февраля пассажиры при посадке могут предъявлять электронное водительское удостоверение вместо паспорта или студенческого билета. Оно будет действительно в режиме офлайн, но важными факторами при сверке данных будут дата последнего обновления документа и наличие фотографии.

Что делать, если требуют оригиналы?

Правоохранители не имеют права требовать предъявить оригиналы прав или техпаспорта. Если это случилось, то нужно позвонить на горячую линию по номеру 0 800 50 02 02, а также прислать в службу поддержки "Дії" фото номера жетона полицейского, дату, время инцидента и точный адрес, где это произошло. Разработчики уверяют, что таким образом они смогут определить экипаж и исправить ситуацию.

Что "Дія" сможет в будущем?

Разработчики утверждают, что в ближайшее время в приложении появится "автогражданка", студенческий билет, ID-карта (внутренний паспорт), заграничный паспорт, штрафы на авто, налоговый номер и личные данные с реестров.

В МВД предупредили, что воспользоваться е-паспортом во время путешествий в другие страны не удастся. Аваков сказал, что решили внести загранпаспорт в приложение, чтобы все документы были в одном месте, а "не в отдельном ящичке".

В правительстве заявили, что паспорт в приложении будет доступен весной. С его помощью можно будет удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и так далее.

Фото: mvs.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook, что за первые сутки в приложении "Дія" авторизировались более 310 тыс. человек.