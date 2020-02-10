Через приложение "Дія" не будут рассылать повестки призывникам – Минцифры

Мобильное приложение "Дія" позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и пользоваться ими, в нем нет и не будет функции электронной повестки для призыва в армию, заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Через приложение "Дія" не будут рассылать электронные повестки призывникам. Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины сообщила в Facebook.

"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дія" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! Не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", – подчеркнули в ведомстве.

В Минцифры добавили, что пользование приложением – "дело добровольное".

"Все, кто от кого-нибудь скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в офлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще – без мобильной связи. И еще – хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", – добавили в министерстве.

Разработчики приложения подчеркнули в Facebook, что электронной повестки нет и не будет в "Дії".

О том, что власти якобы готовят запуск такой функции, 9 февраля написали несколько украинских изданий, в том числе ITsider. В статье утверждалось, что таким образом правительство может сэкономить средства, которые тратят на рассылку бумажных повесток.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".