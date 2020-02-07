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В Украине приложение "Дія" установили более 300 тысяч раз

Успешно получили отображение водительских удостоверений в приложении "Дія" примерно половина авторизовавшихся пользователей – 133 тысячи человек, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Федорив назвал количество зарегистрированных украинцев в приложении "Дія"
Федорив назвал количество зарегистрированных украинцев в приложении "Дія"
Фото: FEDORIV HUB / Facebook

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что с момента старта государственного приложения "Дія" его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь. Об этом 6 февраля сообщил в Facebook руководитель ведомства Михаил Федоров.

На данный момент в приложение можно залить водительские права и техпаспорта на автомобили. Этой возможностью воспользовались около половины авторизовавшихся пользователей.

По состоянию на вечер 6 февраля 165 тысяч 936 граждан успешно получили отображение водительских удостоверений, еще 133 тысячи 671 человек могут видеть отображение техпаспорта на транспортное средство.

https://www.facebook.com/fedorov1991/posts/1939764972834024

6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, планируется запуск в приложении электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты. Кроме того, в "Дії" будут цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Теги: Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, водительские права, приложение Дія
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