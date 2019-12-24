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Правительство планирует обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев

Согласно результатам социсследования цифровых навыков, которые презентовало Минцифры Украины, 47% опрошенных говорят об актуальности для них обучения таким навыкам.

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13,7% опрошенных не желают учиться цифровой грамотности
13,7% опрошенных не желают учиться цифровой грамотности
Фото: ЕРА

24 декабря Министерство цифровой трансформации Украины озвучило планы обучить цифровым навыкам 6 млн граждан в течение трех лет. Об этом передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

В планах Минцифры – запустить бесплатную национальную программу "Действие. Цифровое образование" и за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. Концепция, формат и программы обучения, по словам представителей министерства, будут доступны уже с 21 января 2020 года.

Планы были озвучены в ходе презентации результатов исследования, которое проводила MLS group. Их представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Результаты опроса 1800 граждан разного возраста свидетельствуют, что цифровые навыки украинцев находятся на отметке "ниже среднего".

47% респондентов говорят об актуальности для них обучения цифровым навыкам. В их числе 61,4% молодежи в возрасте 18–29 лет и 67,5% детей среднего и старшего школьного возраста.

При этом у 13,7% опрошенных отсутствует желание учиться и отсутствует подключение к интернету.

Теги: интернет, Украина, образование, исследование, украинцы, Михаил Федоров, Алексей Гончарук, Министерство цифровой трансформации
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