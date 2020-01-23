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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Весной рынок ожидает волны повышения кредитного рейтинга Украины, если, конечно, никто не напортачит с МВФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Украина вернулась на рынок еврооблигаций и осуществила первый выпуск в 2020 году. При этом можно сказать, что вернулась Украина триумфально, с салютом, фанфарами и фейерверками. Украина привлекла €1,25 млрд на 10 лет с рекордно низкой доходностью в 4,375%. При этом спрос на выпуск более чем в три раза превышал предложение.

Что определило такое успешное размещение по такой низкой ставке? Ключевыми факторами, которые определяют доверие инвесторов, на данный момент остаются сотрудничество с МВФ и улучшение макроэкономических показателей Украины. В частности, снижение долговой нагрузки, которая за последние три года снизилась с 80% до 52% от ВВП. В результате рынок ожидает, что весной пройдет волна повышения кредитного рейтинга Украины, если, конечно, никто не напортачит с МВФ, и охотно покупает украинский долг.

Почему в евро? Во-первых, ставки в евро ниже. Не только для Украины. Просто ставки в евро в мире ниже. Доходность ближайшей по срокам к новому выпуску бумаги Украина-32 на сегодня составляет 5,9%, такой же примерно уровень ставок и у еврооблигаций Украины с погашением в 2028 году. В итоге, занимая в евро, мы можем платить почти на 2% ниже. Главное, правда, не заигрываться в эту игру и не начинать в погоне за формально низкими ставками привлекать в экзотических валютах, по которым ставки еще ниже. Можно напомнить, что, наверное, самый дорогой займ в истории Украины – это было заимствование в японских йенах, который осуществил великий светоч экономической мысли господин Азаров. Крепкий хозяйственник.

Это уже второй за последнее время выпуск украинских еврооблигаций в евро. Очевидно, Минфин хочет построить отдельную кривую доходности и по бумагам в евро и по долларовым заимствованиям. Для Украины это приемлемо, ведь нашим основным торговым партнером сейчас является Евросоюз, и когда мы берем в евро, то понимаем, что у нас и есть часть доходов, которые косвенно привязаны к европейской валюте. При этом, когда вы делаете выпуски в евро, то вы расширяете свою инвестиционную базу. Также это важно, учитывая, что есть аппетит среди украинских корпоративных заемщиков к привлечению средств в евро, и наличие государственных бумаг в этой валюте существенно помогает компаниям.

Почему не занимать только в евро, если там всегда дешевле? Основное – это размер. Он имеет значение. Так вот, размер вселенной долларов на рынке еврооблигаций на порядок больше, чем размер вселенной в евро. Там просто больше денег. И поэтому так или иначе Украина обречена большую часть денег привлекать именно в долларах.

Что еще определило успех выпуска, так это крайне удачный тайминг. Минфин и советники выбрали удачное время, когда на рынке очень много денег и очень большая тяга к риску. Украина даже после резкого снижения доходности последнего года все равно остается одной из самых рискованных стран. И сейчас, когда мировые фондовые индексы находятся на исторических максимумах, когда аппетит к риску огромен, лучшее время для размещения Украины. И пропустить этот момент было бы крайне глупо. Ведь никто не знает, как долго будет открыто это окно возможностей.

Решили ли мы этим выпуском все свои проблемы? Нет, 2020-й остается годом пиковых погашений внешнего долга, и поэтому данное размещение – лишь первый шаг. Оцениваемый общий объем потребности в привлечении внешнего долгового финансирования составляет порядка $6,8 млрд. Так что еще не раз Украина должна будет выйти на рынок. В эту сумму входит и ожидаемое поступление на внутренний рынок от западных игроков. В ближайший вторник Украина впервые предложит рынку семилетние внутренние облигации, номинированные в гривне, которые должны стать фаворитами у инвесторов и давно ими ожидаемы.

Так что пока все идет по плану. И главное, чтобы в Украине никто не напортачил, сорвав сотрудничество с МВФ. И чтобы мировые рынки оставались в таком же благостном расположении духа, не теряя аппетит к риску.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, МВФ, облигации, Сергей Фурса
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