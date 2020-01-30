НБУ ожидает старта новой программы с МВФ в ближайшие месяцы – Смолий

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть заключена после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, сказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

О новой программе Украина и МВФ договорились в декабре 2019 года Фото: EPA

В Нацбанке Украины ожидают старта новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге 30 января сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ожидаем заключения новой программы сотрудничества с Фондом в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов", – сказал Смолий.

По его словам, если программа будет подписана, транш может поступить уже в текущем году.

"Новой информации [о программе МВФ] нет. У нас есть договоренности, мы работаем, ожидаем в ближайшие месяцы принятия решения", – сказал глава НБУ.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.