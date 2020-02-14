Зеленский встретился с американскими сенаторами и заявил, что хочет изменить имидж Украины в мире

Во время беседы с американскими сенаторами-республиканцами Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и их коллегой от Демократической партии США Кристофером Мерфи президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля встретился с американскими сенаторами-республиканцами Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и сенатором от Демократической партии Кристофером Мерфи, информирует пресс-служба главы государства.

Зеленский на встрече с сенаторами поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины.

"Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность – и помогают нам не просто на словах", – отметил он.

Украинский президент заявил, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире.

"Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом... Мы многое делаем для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов. Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это также будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Киева "очень хорошие" отношения с Международным валютным фондом.

Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в Украине и США готовы поддерживать страну на пути этих изменений, добавили в Офисе президента.

В совместном заявлении накануне визита в Киев сенаторы подчеркнули, что отношения Украины и США "сейчас важны как никогда" и будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов. Газета Politico отметила, что этот шаг "демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни в регионе" после процедуры импичмента Трампа, которая завершилась его оправданием в феврале.

Мерфи и Джонсон посещали Украину 5 сентября 2019 года. Они провели встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Также американские политики встретились с Зеленским, тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Службы безопасности Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Посольство США в Украине сообщало, что сенаторы заверили президента в дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. Политики обсудили реформы в Украине, сотрудничество в сфере энергетической безопасности и другие вопросы. Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины, в частности, за позицию по оказанию помощи в сфере безопасности, и высказал надежду, что эта помощь будет увеличена.