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Сенатор Мерфи: Демократы и республиканцы должны объединиться и вернуть американскую поддержку Украине

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи, который сегодня посетит Украину в рамках рабочего визита, заявил, что украинские власти нуждаются в заверениях, что суд по импичменту президента США Дональда Трампа не ослабил двухпартийной поддержки в Соединенных Штатах.

Мерфи: Схемы Трампа нанесли особенно серьезный ущерб нашим отношениям с Украиной
Мерфи: Схемы Трампа нанесли особенно серьезный ущерб нашим отношениям с Украиной
Фото: ЕРА

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи призвал представителей Республиканской и Демократической партии США объединиться для восстановления поврежденных отношений с Украиной. 13 февраля накануне своего визита в Украину он в Twitter обнародовал видео, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в ухудшений отношений между двумя странами.

"Схемы Трампа помешали нашим связям и надежности по всему миру, и нанесли особенно серьезный ущерб нашим отношениям с Украиной. На протяжении долгого времени поддержка Украины была стремлением обеих партий. Демократы и республиканцы понимали, что если мы хотим бороться с российской агрессией в Восточной Европе, а также у себя дома, начинать следует с Украины. Войска [президента РФ Владимира] Путина были в Украине, но его внимание было на США. Сейчас демократы и республиканцы должны объединиться и вернуть американскую поддержку Украине", – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в этот момент Украина нуждается в заверениях, что суд по импичменту Трампа не ослабил двухпартийной поддержки.

Мерфи считает, что США должны назначить нового посла в Украину, кроме того, должна быть определена дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Сенатор добавил, что Конгресс должен увеличить помощь для Украины. 

Сенатор уже посещал Украину 5 сентября 2019 года вместе с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном. Они провели встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Также американские политики встретились с Зеленским, тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Службы безопасности Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, импичмент, Дональд Трамп, скандал, сенатор, Крис Мерфи
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