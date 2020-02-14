Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Три американских сенатора от Республиканской и Демократической партий встретятся с Зеленским

14 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским встретятся в Киеве сенаторы-республиканцы Джон Баррассо и Рон Джонсон и сенатор-демократ Крис Мерфи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский проведет встречу с тремя сенаторами
Зеленский проведет встречу с тремя сенаторами
Фото: EPA

Три американских сенатора намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом 13 февраля сообщило издание Politico.

14 февраля с Зеленским встретятся сенаторы-республиканцы Джон Баррассо и Рон Джонсон и сенатор-демократ Крис Мерфи.

В совместном заявлении сенаторы отметили, что отношения Украины и США "сейчас важны как никогда" и будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов.

По словам политиков, США рассматривают Украину как "стратегического союзника". Они добавили, что двухпартийная делегация едет в Киев, чтобы "усилить поддержку".

Газета отмечает, что этот шаг "демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни в регионе" после процедуры импичмента Трампа, которая завершилась его оправданием в феврале.

Мерфи и Джонсон посещали Украину 5 сентября 2019 года .Они провели встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Также американские политики встретились с Зеленским, тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Службы безопасности Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Посольство США в Украине сообщало, что сенаторы заверили президента в дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. Политики обсудили реформы в Украине, сотрудничество в сфере энергетической безопасности и другие вопросы. Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины, в частности, за позицию по оказанию помощи в сфере безопасности, и высказал надежду, что эта помощь будет увеличена.

Теги: Республиканская партия, Демократическая партия, Джон Баррассо, Рон Джонсон, Крис Мерфи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS