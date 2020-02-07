Если бы я был демократом, я бы начинал волноваться. По мере продвижения импичмента "независимые избиратели" все больше симпатизировали Трампу

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Как так происходит, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу продолжает расти? Его же только что отстраняли от должности в Палате представителей США, а "выжил" он лишь потому, что у республиканцев в Сенате большинство!

Но я ни капли не удивлен. Как я и предсказывал, было абсолютно ясно, что Палата проголосует за импичмент, а Сенат – за оправдание. Точно так же рост популярности Трампа кажется контринтуитивным: человека только что обвинили в тяжких преступлениях – так почему же его рейтинги выросли?

Ответ, как я писал ранее, понятен любому эксперту в политической социологии: импичмент поляризовал бы избирателей-демократов, а это мобилизовало бы избирателей-республиканцев. Результат – чистая победа Трампа.

Трамп, как посоветовал бы ему любой хороший политконсультант, превратил импичмент в вопрос не о том, виновен ли он в преступлениях, а в нарратив о том, что "демократы пытаются уничтожить ваш выбор – выбор президента. Они хотят отправить меня в отставку, потому что я пытаюсь делать то, за что вы меня и избрали". Это вызывает возмущение электората, который чувствует, что демократы пытаются увести у них результаты выборов – а эмоции мотивируют избирателей больше, чем любой другой фактор.

Избиратели-демократы потерялись в историях их партии о технических и юридических основаниях для импичмента Трампа. Однако хладнокровная логика разума мотивирует людей намного меньше, чем эмоции, идущие из сердца. Теперь же эти самые избиратели-демократы не понимают, почему шоу импичмента продолжалось месяцами, если руководству Демократической партии с самого начала было ясно, что Трамп останется на посту. Они считают, что Демократическая партия их подвела – не только не отстранила Трампа, но и впустую потратила месяцы, не предложив ни одного закона, который имел бы реальное значение для обычного гражданина (например, реформа здравоохранения, исправление пенсионной системы, обеспечение лучшего будущего для детей и т.д.).

Еще одним свидетельством того, что это шоу обернется для Демократической партии катастрофой, стал тот факт, что у Трампа рейтинг одобрения среди всех избирателей выше, чем у лидера Демократической партии в Палате представителей Нэнси Пелоси (позитивная оценка: +40%, негативная: -50,5%) и лидера демократов Сената Чака Шумера (позитивная оценка: +30%, негативная: -43%). Если людей заставляют делать обязательный выбор, когда им не нравится ни один из вариантов – они поддержат "меньшее из двух зол". А неудовлетворенность Трампом и есть меньшей.

Это означает, что на президентских выборах в ноябре 2020 года демократы должны волноваться. "Независимые избиратели" (т.е. те, кто не идентифицируют себя ни с демократами, ни с республиканцами, а значит, теоретически могут проголосовать за любую из партий) по мере продвижения импичмента все больше симпатизировали Трампу. Невероятно, но 83% "независимых избирателей" одобрили обращение "О положении страны" Дональда Трампа (ежегодное выступление президента перед Конгрессом), которое состоялось за день до того, как Сенат не проголосовал за импичмент Трампа. Точно так же явка избирателей-демократов в Айове (первом штате, где состоялись президентские праймериз) оказалась гораздо меньшей, чем демократы того ожидали. Это свидетельствует о том, что их базовые избиратели подавлены и не довольны своей партией.

В конце концов, как с этим всем быть? Если бы я был демократом, я бы начинал волноваться.

Источник: "ГОРДОН"