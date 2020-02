Рейтинг Трампа достиг пика за все время его президентства – опрос

Согласно опросу, проведенному аналитической компанией Gallup, президента США Дональда Трампа поддерживают 49% американских избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления на должность в 2017 году.

Сейчас рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу самый высокий за все время его президентства. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный аналитической компанией Gallup 4 февраля.

Доверие к лидеру США среди республиканцев составляет 94%, что на 3% больше по сравнению с предыдущим исследованием.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу американского президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия Трампа, это ниже на 3% по сравнению с предыдущим исследованием.

При этом американская общественность разделилась пополам – половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.

Исследователи Gаllup отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16-го по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.