Рейтинг Трампа достиг пика за все время его президентства – опрос

Сейчас рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу самый высокий за все время его президентства. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный аналитической компанией Gallup 4 февраля.
По данным опроса, Трампа поддерживают 49% американских избирателей, что является самым высоким показателем с момента вступления на должность в 2017 году.
Доверие к лидеру США среди республиканцев составляет 94%, что на 3% больше по сравнению с предыдущим исследованием.
42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу американского президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.
Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия Трампа, это ниже на 3% по сравнению с предыдущим исследованием.
При этом американская общественность разделилась пополам – половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.
Исследователи Gаllup отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.
Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16-го по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.