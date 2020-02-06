“Трамп навсегда“. Президент США опубликовал “победный” твит после оправдания в Сенате

Вечером 5 февраля Сенат США отклонил обе статьи обвинения, которые президенту Дональду Трампу предъявили в рамках процедуры импичмента. Вскоре после оправдания американский президент опубликовал в Twitter видеоролик, намекающий на его вечное правление.

После того как верхняя палата Конгресса США – Сенат – отказалась отстранить президента США Дональда Трампа от власти, он опубликовал в Twitter видеоролик журнала Time, который завершается слоганом "Трамп навсегда".

Под классическую музыку норвежского композитора Эдварда Грига "В пещере горного короля" на обложке журнала появляются надписи "Трамп 2024", "Трамп 2028", "Трамп 2032" и так далее (в эти годы должны проходить выборы президента США).

Фото Трампа стоит рядом с отметкой 2048 года. Когда камера приближается к нему, надпись превращается в счетчик, цифры на котором увеличиваются до тех пор, пока не достигают 90 000, затем появляется надпись "Trump 4eva" (Trump Forever – "Трамп навсегда").

Этот ролик американский президент уже публиковал в Twitter – 21 июня 2019 года, после того, как колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл обвинила его в изнасиловании.

В видео использована оригинальная обложка журнала Time от 22 октября 2018 года, темой номера которого был материал "Как трампизм переживет Трампа". Ролик перекликается с анимированной версией обложки, обнародованной журналом в Twitter.

The animation you shared is a manipulated version of the Oct. 22, 2018, cover of TIME. Here's the real one pic.twitter.com/P0WF2nSeNH — TIME (@TIME) June 21, 2019

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.