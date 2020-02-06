Пелоси сказала, что разорвала текст речи Трампа, потому что он "разорвал правду" – СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объяснила, что разорвала копию речи президента США Дональда Трампа 4 февраля, потому что он "порвал правду". Об этом она сказала коллегам-конгрессменам из Демократической партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.
После выступления Трампа с обращением "О положении страны" Пелоси разорвала копию его речи. Перед этим, передавая текст в президиум, Трамп проигнорировал руку, которую протянула ему Пелоси.
"Он разорвал правду, поэтому я разорвал его речь", – сказала политик, по словам одного из присутствующих.
По ее словам, речь Трампа во время ежегодного обращения "О положении страны" была "возмутительной".
Телеканал CNN 3 февраля сообщил со ссылкой на пресс-службу Пелоси, что она не разговаривает с Трампом с 16 октября 2019 года. В тот день в Белом доме проходило совещание в связи с ситуацией в Сирии. Президент обрушился на Пелоси с критикой, назвав ее "политиком третьего сорта". Спикер и другие демократы покинули совещание в знак протеста.
24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.