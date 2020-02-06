Пелоси сказала, что разорвала текст речи Трампа, потому что он "разорвал правду" – СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала коллегам-демократам, что речь президента США Дональда Трампа во время обращения "О положении страны" была "возмутительной", сообщает CNN.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объяснила, что разорвала копию речи президента США Дональда Трампа 4 февраля, потому что он "порвал правду". Об этом она сказала коллегам-конгрессменам из Демократической партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.

После выступления Трампа с обращением "О положении страны" Пелоси разорвала копию его речи. Перед этим, передавая текст в президиум, Трамп проигнорировал руку, которую протянула ему Пелоси.

"Он разорвал правду, поэтому я разорвал его речь", – сказала политик, по словам одного из присутствующих.

По ее словам, речь Трампа во время ежегодного обращения "О положении страны" была "возмутительной".