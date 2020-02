Пелоси сказала, что разорвала текст речи Трампа, потому что он "разорвал правду" – СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объяснила, что разорвала копию речи президента США Дональда Трампа 4 февраля, потому что он "порвал правду". Об этом она сказала коллегам-конгрессменам из Демократической партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.

После выступления Трампа с обращением "О положении страны" Пелоси разорвала копию его речи. Перед этим, передавая текст в президиум, Трамп проигнорировал руку, которую протянула ему Пелоси.

"Он разорвал правду, поэтому я разорвал его речь", – сказала политик, по словам одного из присутствующих.

По ее словам, речь Трампа во время ежегодного обращения "О положении страны" была "возмутительной".

Телеканал CNN 3 февраля сообщил со ссылкой на пресс-службу Пелоси, что она не разговаривает с Трампом с 16 октября 2019 года. В тот день в Белом доме проходило совещание в связи с ситуацией в Сирии. Президент обрушился на Пелоси с критикой, назвав ее "политиком третьего сорта". Спикер и другие демократы покинули совещание в знак протеста.

24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.