Трамп: Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить людей? Это нелегко. Я пытаюсь научиться

Президент США Дональд Трамп на молитвенном завтраке в Вашингтоне 6 февраля заявил, что ему не нравятся люди, использующие веру "как оправдание для неправильных действий". Его речь опубликовала пресс-служба Белого дома.

Во время выступления Трамп уделил внимание вопросу защиты прав верующих в США и за их пределами, а также процессу своего импичмента, который завершился 5 февраля.

"Как всем известно, моей семье, нашей великой стране и вашему президенту пришлось пережить ужасное испытание по вине некоторых очень нечестных и коррумпированных людей... Они сделали все возможное, чтобы уничтожить нас, и тем самым нанесли серьезный ущерб нашей стране. Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны Я не люблю людей, которые используют свою веру как оправдание для неправильных действий. Также мне не нравятся люди, которые говорят: "Я молюсь за тебя", – но знают, что это не так", – сказал американский президент.

Он не назвал конкретных имен. но как отмечает российская служба "Голоса Америки", спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси в декабре 2019 года сказала, что не ненавидит Трампа и молится за него.

Также Трамп сказал, что "учится любить людей".

"Я пытаюсь научиться. Это нелегко. Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить их? Это нелегко, ребята. Я делаю все возможное", – сказал президент.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.