Трамп: Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить людей? Это нелегко. Я пытаюсь научиться

Президент США Дональд Трамп на молитвенном завтраке в Вашингтоне 6 февраля заявил, что ему не нравятся люди, использующие веру "как оправдание для неправильных действий". Его речь опубликовала пресс-служба Белого дома.
Во время выступления Трамп уделил внимание вопросу защиты прав верующих в США и за их пределами, а также процессу своего импичмента, который завершился 5 февраля.
"Как всем известно, моей семье, нашей великой стране и вашему президенту пришлось пережить ужасное испытание по вине некоторых очень нечестных и коррумпированных людей... Они сделали все возможное, чтобы уничтожить нас, и тем самым нанесли серьезный ущерб нашей стране. Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны Я не люблю людей, которые используют свою веру как оправдание для неправильных действий. Также мне не нравятся люди, которые говорят: "Я молюсь за тебя", – но знают, что это не так", – сказал американский президент.
Он не назвал конкретных имен. но как отмечает российская служба "Голоса Америки", спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси в декабре 2019 года сказала, что не ненавидит Трампа и молится за него.
Также Трамп сказал, что "учится любить людей".
"Я пытаюсь научиться. Это нелегко. Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить их? Это нелегко, ребята. Я делаю все возможное", – сказал президент.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.