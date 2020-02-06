Партия Порошенко отрицает, что люди из окружения Трампа оказывали давление на экс-президента

В партии "Европейская солидарность", которую возглавляет экс-президент Петр Порошенко, попросили не втягивать Украину во внутриамериканские дебаты. Так политсила отреагировала на публикацию сайта Talking Points Memo о том, что люди из окружения президента США Дональда Трампа в марте 2019 года договаривались об интервью Порошенко на тему расследования возможных коррупционных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Порошенко уверяет, что Трамп не давил на него Фото: ЕРА (архив)

Президент США Дональд Трамп или его окружение не оказывали давления на пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии "Европейская солидарность", который приводит "Украинская правда".

5 февраля американский сайт Talking Points Memo, специализирующийся на политической журналистике, сообщил, что на 11 марта 2019 года было запланировано интервью Порошенко изданию The Hill. Среди согласованных вопросов были те, что касались возможного влияния бывшего вице-президента США Джо Байдена на расследование деятельности компании Burisma, в которой работал его сын Хантер.

Сайт отметил, что Порошенко в последний момент отказался от интервью и с журналистом The Hill общался тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

В "Европейской солидарности" заявили, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

"Президент Трамп, как и президент [Барак] Обама, не оказывали никакого давления на президента Порошенко, – сказано в комментарии. – Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства между Украиной и США и поэтому просим не втягивать Украину во внутренние американские дебаты".

Луценко намекнул The Hill, что отставка его предшественника Виктора Шокина в 2016 году была связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Впоследствии Луценко подчеркивал, что у его ведомства не было доказательств правонарушений со стороны экс-вице-президента США или его сына.

После телефонного разговора Трампа и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года, в США разгорелся скандал, который привел к началу процедуры импичмента главы Белого дома. В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента, о чем сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.