Люди Трампа давили на Украину в связи с делом Байдена еще при Порошенко – СМИ

Интервью изданию The Hill, в котором впервые прозвучала тема возможных коррупционных связей экс-вице-президента США Джо Байдена с Украиной, весной 2019 года изначально планировал давать не тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, а предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко. Об этом пишет американский сайт Talking Points Memo.

Порошенко в последний момент отменил интервью, в котором должен был рассказывать о Байдене, утверждает американский интернет-ресурс Фото: ЕРА

Кампания давления на Украину со стороны Белого дома началась не с июльского звонка президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а намного раньше, еще когда главой Украинского государства был Петр Порошенко. Об этом 5 февраля сообщил американский сайт Talking Points Memo, специализирующийся на политической журналистике.

Сайт ссылается на документы и переписку в мессенджерах, согласно которым Порошенко должен был заявить о расследовании возможных коррупционных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена журналисту The Hill Джону Соломону. Интервью намечалось на 11 марта 2019 года.

Предварительно интервью было согласовано на февральской встрече Порошенко с доверенными лицами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, об этой беседе ранее не было известно, утверждает сайт.

В Администрацию Президента поступили вопросы, которые должен был задать Соломон. Например: "Был ли у Байдена личный интерес к Генпрокуратуре Украины и ее деятельности?", "Находился ли сын вице-президента [Хантер Байден] и компания Burisma Holdings под следствием, насколько серьезными были обвинения?", "Что произошло с расследованием после вмешательства вице-президента?" Один из вопросов касался тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович и ее лояльности администрации Трампа.

Издание утверждает, что располагает перепиской представителя АП Дарьи Худяковой с Парнасом, в которой она называет интервью "крайне важным для нас".

Однако по невыясненным причинам Порошенко в последний момент отменил интервью.

В итоге с Соломоном общался тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко, заявивший, что в 2016 году посол Йованович передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования. Луценко также сказал, что Генпрокуратура начала расследование украинского вмешательства в выборы в США в 2016 году.

После этого интервью Трамп написал в Twitter: "Вырисовывается украинский заговор с целью помощи [на президентских выборах Хиллари] Клинтон".

Луценко также намекнул, что отставка его предшественника Виктора Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Впоследствии Луценко подчеркивал, что у его ведомства не было доказательств правонарушений со стороны экс-вице-президента США или его сына.

После телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года, в США разгорелся скандал, который привел к началу процедуры импичмента главы Белого дома. В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента, о чем сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.