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Директор ФБР предупредил о российском вмешательстве в предстоящие выборы президента США

Попытки РФ влиять на внутреннюю политику США не прекращаются с 2016 года, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

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Рэй: Угроза из РФ существует в режиме 24/7 365 дней в году
Рэй: Угроза из РФ существует в режиме 24/7 365 дней в году
Фото: ЕРА

Директор ФБР Кристофер Рэй в ходе своего выступления в Конгрессе США 5 февраля заявил, что Россия продолжает попытки вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах, а компании по дезинформации РФ не прекращаются с 2016 года. Об этом сообщает The Washington Times.

Рэй подчеркнул, что всплеска активности со стороны РФ можно ждать в ходе стартовавшей президентской кампании. По его словам, такая угроза существует "в режиме 24/7 365 дней в году".

Директор ФБР отметил, что при проведении дезинформационных кампаний Россия использует разные средства.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

10 декабря 2019 года после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года.

Теги: Россия, США, выборы, ФБР, выборы в США, президент, Кристофер Рэй, дезинформация
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