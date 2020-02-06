Пелоси заявила, что Трамп и Сенат "нормализовали беззаконие" и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии, а Сенат, в котором большинство является республиканцами, обвинила в прикрытии президента. Заявление Пелоси обнародовано на ее сайте 5 февраля.
По мнению спикера Палаты представителей, президент и республиканцы Сената своим голосованием "нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов" американской Конституции.
"Президент Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа – впервые в истории нашей страны... 75% американцев и многие члены Сената считают, что поведение президента является неправильным. Но вместо этого Сенат решил игнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", – говорится в заявлении Пелоси.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.