Пелоси заявила, что Трамп и Сенат "нормализовали беззаконие" и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США

Сенат США игнорировал факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией своим голосованием против импичмента президента Дональда Трампа, считает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии, а Сенат, в котором большинство является республиканцами, обвинила в прикрытии президента. Заявление Пелоси обнародовано на ее сайте 5 февраля.

По мнению спикера Палаты представителей, президент и республиканцы Сената своим голосованием "нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов" американской Конституции.

"Президент Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа – впервые в истории нашей страны... 75% американцев и многие члены Сената считают, что поведение президента является неправильным. Но вместо этого Сенат решил игнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", – говорится в заявлении Пелоси.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.