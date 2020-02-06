Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Пелоси заявила, что Трамп и Сенат "нормализовали беззаконие" и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США

Сенат США игнорировал факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией своим голосованием против импичмента президента Дональда Трампа, считает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пелоси: Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа впервые в истории США
Пелоси: Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа впервые в истории США
Фото: ЕРА

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии, а Сенат, в котором большинство является республиканцами, обвинила в прикрытии президента. Заявление Пелоси обнародовано на ее сайте 5 февраля.

По мнению спикера Палаты представителей, президент и республиканцы Сената своим голосованием "нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов" американской Конституции.

"Президент Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа – впервые в истории нашей страны... 75% американцев и многие члены Сената считают, что поведение президента является неправильным. Но вместо этого Сенат решил игнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", – говорится в заявлении Пелоси.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения

Теги: США, Конституция, демократия, импичмент, Сенат США, обвинения, Палата представителей, Нэнси Пелоси, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умер актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Муж Собчак Богомолов: Facebook это бесовское пространство
Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS