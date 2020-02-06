Пелоси заявила, что Трамп и Сенат "нормализовали беззаконие" и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США

Сенат США игнорировал факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией своим голосованием против импичмента президента Дональда Трампа, считает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пелоси: Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа впервые в истории США Фото: ЕРА

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии, а Сенат, в котором большинство является республиканцами, обвинила в прикрытии президента. Заявление Пелоси обнародовано на ее сайте 5 февраля.

По мнению спикера Палаты представителей, президент и республиканцы Сената своим голосованием "нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов" американской Конституции.

"Президент Трамп был привлечен к ответственности при поддержке американского народа – впервые в истории нашей страны... 75% американцев и многие члены Сената считают, что поведение президента является неправильным. Но вместо этого Сенат решил игнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", – говорится в заявлении Пелоси.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.