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Гольдфарб: Шансы Трампа на второй срок после истории с импичментом не увеличились, но и не уменьшились

Расчет Демократической партии США на то, что процесс импичмента повлияет на отношение американцев к президенту страны Дональду Трампу, не оправдался. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

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Гольдфарб: История с импичментом Трампу точно не навредила
Гольдфарб: История с импичментом Трампу точно не навредила
Фото: Alexander Goldfarb / Facebook

Процесс импичмента президенту США Дональду Трампу практически никак не отразился на его шансах переизбраться на второй срок. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"Никто не сомневался, что Сенат не утвердит импичмент и Трамп останется на должности. Для демократов это был вопрос принципа и внутрипартийной динамики. Потому что внутри Демократической партии шла волна недовольства Трампом. Изначально руководство партии этому противилось, осознавая, что перспектив отстранения Трампа от должности нет. Но логика тех, кто настаивал на процессе импичмента, заключалась в другом: вынести скандал, связанный с Украиной, на суд широкой публики. Потому что украинский вопрос для рядовых американцев – тема отдаленная. Демократы думали, что им удастся сделать ее темой дня. Так и произошло. Но расчет, что это повлияет на отношение американцев к Трампу, судя по всему, не оправдался. Те, кто его поддерживал, так и поддерживают. История с импичментом Трампу точно не навредила. Республиканская партия на 100% стоит за него. Да, его критиковали многие республиканцы, но когда дошло до дела – президента не поддержал лишь один сенатор из его партии", – отметил Гольдфарб.

По его словам, импичмент изменил повестку дня в США перед грядущими выборами президента.

"Такой исход процесса импичмента сильнее связал Республиканскую партию с Трампом в умах людей. А осенью многих сенаторов ждут перевыборы. В The New York Times вчера появилась статья одного ведущего журналиста "демократического уклона", который сказал, что им не так важно убрать Трампа – гораздо важнее для демократов убрать нескольких сенаторов-республиканцев, чтобы получить контроль над Сенатом. Вообще вся эта история лишь изменила повестку дня перед выборами президента. Раньше на первом плане были вопросы экономики, безработицы, налогов, медобслуживания. А сейчас к ним добавилась тема злоупотребления властью со стороны Трампа. Она у всех на слуху. Шансы Трампа на второй срок после истории с импичментом не увеличились, но и не уменьшились", – подчеркнул Гольдфарб.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения

Выборы президента США запланированы на 3 ноября этого года.

Теги: США, импичмент, Александр Гольдфарб, Дональд Трамп, Республиканская партия
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