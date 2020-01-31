Главная цель визита Помпео в Киев – дать аргумент Трампу и его сторонникам в США, что стабильный гений не против Украины, а как раз наоборот

То есть когда будет новый посол США в Украине, неясно. Только посла в РФ быстро сменили в 2019 году. Когда будет (и будет ли) новый спецпосланник по конфликту с РФ, неясно. Визит в Белый дом состоится, когда будет удобное время, то есть непонятно когда. В то же время Сергей Лавров в Вашингтоне был в декабре 2019 года. В том числе с Дональдом Трампом общался.

Взаимный обмен комплиментами президента Украины и государственного секретаря США на пресс-конференции не должен вводить в заблуждение. Главная цель визита Майка Помпео в Киев – это дать аргумент Дональду Трампу и его сторонникам внутри США, что стабильный гений не против Украины, а как раз наоборот.

Такое положение дел – это не наша вина. И не трагедия. Надо исправно делать свое домашнее задание и сотрудничать с Конгрессом США как можно более активно. А для этого нужны реальные примеры, что мы делаем свое домашнее задание.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора