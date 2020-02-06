Процесс импичмента президента США Дональда Трампа закончился негативно для Демократической партии, которая рассчитывала на поддержку хотя бы нескольких сенаторов-республиканцев, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российско-американский историк, автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.
"Эпопея с импичментом Трампа на 100% закончена с минусом для демократов. Ставка была высокой. Расчет делался на то, что в Сенате хотя бы несколько республиканцев поддержат импичмент. Хотя всем было ясно, что трех четвертей голосов в Сенате не наберется и Трамп останется президентом. Сенат не просто не признал Трампа виновным, а оправдал его. Теперь у него развязаны руки и сняты все обвинения. Поэтому Трамп будет рассказывать, что это была авантюра, провокация и клевета со стороны демократов. Что обвинения в связях с РФ и "украинский" скандал не нашли подтверждений. По сути, у Трампа уже сформулирована избирательная кампания. Она будет строиться на том, что демократы четыре года занимались его травлей, а объективные экономические показатели в стране очень высокие – стало быть, ничего другого, кроме второго срока, Трамп не заслуживает. Именно это мы и будем теперь от него слышать", – отметил Фельштинский.
По его мнению, оправдание Трампа в Сенате стало одним из факторов роста рейтинга его поддержки американцами до 49%.
"Оппоненты Трампа на данный момент растеряны. У демократов нет единого кандидата. У них нет кандидата, о котором нельзя сказать ничего плохого. Внутри Демократической партии раскол между левым и центристским секторами. Что касается роста рейтинга Трампа – это результат оправдательного приговора, о котором мы говорили выше. Отразились на нем и экономические показатели. Трамп со своей стороны делает все возможное, чтобы биржа росла. Он постоянно давит на Федеральный резервный банк. Вообще Трамп действует по формуле: после меня хоть потоп. У него есть одна цель – получить второй президентский срок. А последствия достаточно легкомысленной экономической политики администрации Трампа негативно скажутся на экономике страны. Но это будет уже позже", – подчеркнул Фельштинский.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.