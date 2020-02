Процесс импичмента президента США Дональда Трампа закончился негативно для Демократической партии, которая рассчитывала на поддержку хотя бы нескольких сенаторов-республиканцев, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российско-американский историк, автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.

"Эпопея с импичментом Трампа на 100% закончена с минусом для демократов. Ставка была высокой. Расчет делался на то, что в Сенате хотя бы несколько республиканцев поддержат импичмент. Хотя всем было ясно, что трех четвертей голосов в Сенате не наберется и Трамп останется президентом. Сенат не просто не признал Трампа виновным, а оправдал его. Теперь у него развязаны руки и сняты все обвинения. Поэтому Трамп будет рассказывать, что это была авантюра, провокация и клевета со стороны демократов. Что обвинения в связях с РФ и "украинский" скандал не нашли подтверждений. По сути, у Трампа уже сформулирована избирательная кампания. Она будет строиться на том, что демократы четыре года занимались его травлей, а объективные экономические показатели в стране очень высокие – стало быть, ничего другого, кроме второго срока, Трамп не заслуживает. Именно это мы и будем теперь от него слышать", – отметил Фельштинский.

По его мнению, оправдание Трампа в Сенате стало одним из факторов роста рейтинга его поддержки американцами до 49%.

"Оппоненты Трампа на данный момент растеряны. У демократов нет единого кандидата. У них нет кандидата, о котором нельзя сказать ничего плохого. Внутри Демократической партии раскол между левым и центристским секторами. Что касается роста рейтинга Трампа – это результат оправдательного приговора, о котором мы говорили выше. Отразились на нем и экономические показатели. Трамп со своей стороны делает все возможное, чтобы биржа росла. Он постоянно давит на Федеральный резервный банк. Вообще Трамп действует по формуле: после меня хоть потоп. У него есть одна цель – получить второй президентский срок. А последствия достаточно легкомысленной экономической политики администрации Трампа негативно скажутся на экономике страны. Но это будет уже позже", – подчеркнул Фельштинский.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.