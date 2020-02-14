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Общественное телевидение – Офису президента: Вмешательство госорганов в деятельность телеканала запрещено

Оснований, чтобы сомневаться в профессионализме журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которая выходит в эфир канала "UA:Перший", никогда не было, заявила Национальная общественная телерадиокомпания Украины после того, как Офис президента сообщил о намерении подать иск против журналистов.

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Общественный вещатель напомнил о недопустимости цензуры
Общественный вещатель напомнил о недопустимости цензуры
Фото: Суспільне мовлення / Facebook

Украинское законодательство запрещает вмешательство государственных органов в работу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом телерадиокомпания напомнила, комментируя заявление Офиса президента о намерении подать иск против журналистов программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

В заявлении отмечается, что Офис президента Украины после выхода в эфир сюжета "Схем" об одновременном пребывании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского в Омане обратил внимание телеканала "UA:Перший" на распространение в его эфире "информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием".

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно ст. 3 закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", – сказано в заявлении. 

Оснований для того, чтобы сомневаться в профессионализме коллектива программы "Схемы", которая выходит в эфир "UA:Перший", не было никогда, подчеркивает вещатель. 

Кроме того, НОТУ напомнила Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета. Вещатель рекомендовал ОПУ обратиться к этим организациям с просьбой проверить программу "Схемы: коррупция в деталях" на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Сюжет программы "Схемы" об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраляПо данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава ОПУ Андрей Ермак назвал сюжет ложью и сказал, что он не содержит "ни одного объективного утверждения". Офис президента заявил о подготовке иска к "Схемам". Журналисты ответили, что ждут этого документа, так как хотят узнать, что из озвученного в программе, по мнению ОПУ, является неправдой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

Теги: Украина, цензура, общественное телевидение, НОТУ, Схемы, Офис президента Украины
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