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Наиболее положительно украинцы относятся к Зеленскому и Сенцову – опрос

Преимущественно положительно к президенту Украины Владимиру Зеленскому относятся 57,2%, к режиссеру Олегу Сенцову – 34,8% граждан, опрошенных в феврале центром SOCIS.

Сенцов (на фото слева) и Зеленский стали самыми положительно оцененными фигурами
Сенцов (на фото слева) и Зеленский стали самыми положительно оцененными фигурами
Фото: president.gov.ua

Из политиков и общественных деятелей наиболее положительно украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому и режиссеру Олегу Сенцову. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

"Более положительно и положительно" к Зеленскому относятся 57,2% респондентов, к Сенцову – 34,8%.

Далее идут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (31,4%); лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (29,2%); лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук (27,6%).

Всего в списке 18 фамилий.

Показатель отношения к ним как "более отрицательное и отрицательное" оказался ниже положительного только у Зеленского – 36,5%. У Сенцова эта цифра составила 40,3%, у Разумкова – 46,5%, у Тимошенко – 63,3%, у Вакарчука – 60,2%.

Ответ "не знаю такого" выбрали в отношении Сенцова 14,9% опрошенных, Разумкова – 11,7%.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Сенцов вернулся в Украину из РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, соцопрос, Олег Сенцов, исследование, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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