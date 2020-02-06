Четверть респондентов считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении – опрос

18% украинцев, опрошенных центром "Социс", считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

Большинство опрошенных считают, что события в Украине развиваются "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном" направлении Фото: ЕРА

Около четверти граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в январе центром "Социс".

Вариант "в правильном направлении" выбрали 18% респондентов, "в неправильном направлении" – 24,6%.

51,8% опрошенных считают, что события развиваются "в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном" направлении.

Отказались отвечать 5,6% участников опроса.

Инфографика: socis.kiev.ua

Социсследование проводилось с 20-го по 27 января методом формализованного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2000 граждан. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.