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67,3% украинцев считают ситуацию в стране напряженной – опрос

Взрывоопасной ситуацию в Украине считают 17,9% граждан, опрошенных в феврале центром SOCIS.

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Мнение украинцев узнавали в феврале
Мнение украинцев узнавали в феврале
Фото: ЕРА

Большинство граждан Украины расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Такой вариант ответа избрали 67,3% респондентов.

Взрывоопасной ситуацию в Украине назвали 17,9% граждан.

Вариант "стабильная" выбрали 13,4% опрошенных.

Чуть больше 1% респондентов отказались отвечать.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Теги: Украина, соцопрос, исследование, украинцы, SOCIS
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