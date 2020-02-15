На Мюнхенской конференции обсудят подготовку к новому нормандскому саммиту – глава МИД Германии

Представители Германии, Франции, Украины и России должны заложить основы для встречи на высшем уровне, которую планируется провести в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отметив, что в последнее время мирный процесс "оживился".

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности пройдут консультации представителей Германии, Франции, России и Украины, чтобы заложить основы новой встречи в нормандском формате, которая намечена в Берлине. Об этом в своем выступлении на конференции 14 февраля сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Текст его речи приводит сайт министерства.

"Германия с Францией работают много лет над поиском мирного решения для Украины. В последние несколько месяцев мы оживили минский процесс, в том числе с помощью нового украинского президента [Владимира] Зеленского. То, что войска были разведены, а заключенные обменены, может быть только первым шагом", – отметил Маас.

Однако подходы, которые "обещают стабильность и мир в долгосрочной перспективе" пока не найдены участниками "Нормандской четверки", признал глава МИД.

"Ключевой вопрос в этом и многих других конфликтах – все ли стороны готовы оставить позади логику геополитических сфер влияния и вместо этого работать с нами над архитектурой европейской безопасности, основанной на международном праве?" – задался вопросом выступающий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.