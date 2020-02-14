Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Посол Германии: Пока предпосылок для встречи "Нормандской четверки" нет, но все может измениться

В Германии работают над подготовкой следующей встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Встреча "Нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года
Встреча "Нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 года
Фото: EPA

Пока предпосылок для проведения новой встречи "Нормандской четверки" нет, но они еще могут появиться. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Громадському", которое вышло 14 февраля.

 Она отметила, что режим прекращения огня на Донбассе не соблюдается.

"То, что обстрелы, очень жаль, но нужно найти решение, чтобы это не стало замороженным конфликтом, о котором никто не говорит... Пока, мне кажется, этих предпосылок (для встречи. – "ГОРДОН") нет, ведь в Берлине мы должны говорить о политической составляющей Минских договоренностей. Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", – сказала она.

Посол назвала факт встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года позитивным.

"Сам факт, что эта встреча состоялась, уже был прогрессом, потому что наши лидеры три года не встречались. И именно в Париже, я считаю, для президента [Владимира] Зеленского был большой успех. По результатам саммита договорились о возвращении пленных, и это произошло еще до конца года. Это было хорошо. Прекращение огня, к сожалению, еще не произошло. Есть разные оценки этого саммита сейчас, но, мне кажется, итоговая декларация саммита – это якобы ориентир для всех сторон сейчас и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии, они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной", – добавила Фельдгузен.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, Анка Фельдгузен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS