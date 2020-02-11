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Разумков заявил, что со стороны Рады не будет задержек с имплементацией "формулы Штайнмайера" до нормандской встречи

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что сейчас парламент рассматривает законопроект о рынке земли, к которому подали более 4 тыс. правок, и начинать рассматривать другие проекты, не завершив текущий, нельзя. При этом, по словам главы парламента, "есть другие механизмы, как может функционировать Верховная Рада".

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Разумков: "Выходить" из рассмотрения законопроекта и "входить" в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно
Разумков: "Выходить" из рассмотрения законопроекта и "входить" в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в парламенте не возникнет задержек с имплементацией "формулы Штайнмайера" до следующей встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал 10 февраля в эфире канала "Наш".

Разумков напомнил, что сейчас Рада рассматривает законопроект о рынке земли, к которому нардепы подали более 4 тыс. правок.

"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, "выходить" из него и "входить" в другой законопроект, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Есть другие механизмы, как может функционировать Верховная Рада, но это отдельная история. Я думаю, что задержки в этом плане со стороны Верховной Рады для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, а также деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет", – сказал он.

"Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, экс-главы МИД ФРГ.

В начале октября 2019 года трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера". "Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как мы понимаем, будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", – комментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Верховная Рада, Луганская область, Донецкая область, нормандский формат, война в Украине, Дмитрий Разумков, формула Штайнмайера
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