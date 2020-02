Зеленский о ситуации с импичментом Трампа: Я хотел быть популярным в США

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хотел не такой популярности, какую получил в США из-за ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, что в "предыдущей жизни", когда был продюсером и сценаристом фильмов, мечтал получить "Оскар" и стать популярным в США.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как процедура импичмента президента США Дональда Трампа повлияла на внутриполитическую повестку в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Честно говоря, я когда был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". У меня была мечта: я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я президент и я очень популярен в США. Но слушайте, такой популярности я не хотел!" – сказал Зеленский. Его слова вызвали смех в зале.

Президент отметил, что готов к еще одному разговору с Трампом.

"У нас очень хорошие отношения с США, я хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен: президента, конгрессменов, сенаторов и простых американцев, за ту поддержку, которую они предоставляют Украине, особенно сегодня, во время войны... Мы чувствуем это... Могу сказать всем – и в США, и в Европе: помогайте еще больше", – добавил Зеленский.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.