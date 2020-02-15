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ПОЛИТИКА

Зеленский о ситуации с импичментом Трампа: Я хотел быть популярным в США

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хотел не такой популярности, какую получил в США из-за ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа.

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Слова Зеленского вызвали смех в зале
Слова Зеленского вызвали смех в зале
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, что в "предыдущей жизни", когда был продюсером и сценаристом фильмов, мечтал получить "Оскар" и стать популярным в США.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как процедура импичмента президента США Дональда Трампа повлияла на внутриполитическую повестку в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Честно говоря, я когда был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". У меня была мечта: я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я президент и я очень популярен в США. Но слушайте, такой популярности я не хотел!" – сказал Зеленский. Его слова вызвали смех в зале.

Президент отметил, что готов к еще одному разговору с Трампом.

"У нас очень хорошие отношения с США, я хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен: президента, конгрессменов, сенаторов и простых американцев, за ту поддержку, которую они предоставляют Украине, особенно сегодня, во время войны... Мы чувствуем это... Могу сказать всем – и в США, и в Европе: помогайте еще больше", – добавил Зеленский.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, Владимир Зеленский, импичмент Трампа
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