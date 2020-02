Чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома

За несколько часов до того, как стало известно об увольнении из Белого дома главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана, президент Дональд Трамп говорил, что "недоволен" им.

Ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома. Об этом сообщает USA Today.

Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа.

Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Чиновники Белого дома отказались от комментариев. Ранее в администрации Трампа заявляли, что должность Виндмана была ликвидирована в рамках реорганизации Совета нацбезопасности США.

За несколько часов до этого Трамп сказал журналистам, что "недоволен" Виндманом.

На вопрос, будет ли Виндман уволен, президент США сказал, что "они примут решение".

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с отцом эмигрировал в США. Он являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского, требуя проведения расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Еще раз Виндман заявил о нарушениях уже после июльского звонка Трампа президенту Украины.

"Я понял, что если бы Украина продолжила расследование в отношении Байдена и Burisma, это, вероятно, было бы истолковано как партизанская игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имела. Это все подорвало бы национальную безопасность США", – говорится в тексте вступительного слова Виндмана, подготовленного для дачи показаний в Конгрессе.

Чиновник рассказал, что на инаугурации Зеленского в мае 2019 года просил его не вмешиваться во внутреннюю политику США.