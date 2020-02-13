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Ермак – главам дипмиссий "Большой семерки": Мы хотим сделать все, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей Украине в конце октября

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал руководство посольств стран "Большой семерки" о ситуации на Донбассе и минском переговорном процессе.

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Ермак провел встречу с послами
Ермак провел встречу с послами
Фото: president.gov.ua

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля встретился в Киеве с руководством посольств стран "Большой семерки". Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Руководитель офиса выразил надежду на сотрудничество и заявил, что целью его работы на этой должности будет "обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины".

Ермак, в частности, проинформировал глав дипмиссий о ситуации на Донбассе и минском переговорном процессе.

"Позиция президента [Владимира Зеленского] остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", – сказал Ермак.

По словам главы ОПУ, саммит "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года был успешным, так как удалось провести обмен удерживаемыми лицами, и уже переданы списки для следующего обмена. Но, по словам Ермака, нужно "выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира".

Также Украина стремится ускорить процесс согласования точек разведения сил и средств на Донбассе.

В состав "Большой семерки" входят США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия.

11 февраля Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него своего помощника Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Большая семерка, Минские соглашения, местные выборы, война в Украине, Андрей Ермак
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